Pst... Ruhe, bitte!

Einatmen. „Eins, zwei, drei, vier.“ Luft anhalten. „Fünf, sechs, sieben, acht.“ Ausatmen. Meine Augen sind geschlossen, die Hände liegen auf meinem Bauch. Ich spüre, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Einschlafen in acht Minuten, das verspricht mir diese Übung. Werde ich ruhiger? Nein. Ich öffne meine Augen. Es ist dunkel. Bevor ich ins Bett ging, war ich müde. Nun fühle ich mich, als hätte ich fünf Tassen Kaffee getrunken. Mein Herz pocht wild. Der Wecker steht neben mir auf dem Nachttisch – umgedreht. Möchte ich wissen, was auf der Digitalanzeige steht? Ja, will ich! Trotzdem widerstehe ich dem Drang, nachzusehen. Oberstes Gebot bei Einschlafstörungen: Egal wie verzweifelt du bist, schau ja nicht nach, wie spät es ist. Meine Gedanken beginnen zu kreisen. Morgen ist ein wichtiger Termin. Na toll, wie werde ich den wohl meistern? Ich muss jetzt schlafen! Also schließe ich erneut meine Augen und beschwöre ein Bild herauf – pummelige Schäfchen, allesamt mit fröhlichen Gesichtern, grasen auf einer Weide. Ich beginne zu zählen. „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs – ach, hilft doch sowieso nichts!“ Mit einem Ruck drehe ich mich auf die Seite und schnappe mir den Wecker. 3.50 Uhr. Du meine Güte, schon wieder so spät. Der morgige Tag ist gelaufen und die Nacht sicher auch.

KEIN NACHTAKTIVES WESEN

Nachts schläft der Mensch. Im Vergleich zu nachtaktiven Tieren ist er mit eingeschränkten Sinnessystemen ausgestattet. Das schlechte Sehen bei Dunkelheit verdeutlicht: „Die Natur wollte es so. Also gib Ruhe!“ Für die meisten ist Schlafen ein selbstverständlicher Vorgang. Es wird Abend, sie werden müde, kuscheln sich ins Bett, schließen die Augen, und kurz darauf sind sie eingeschlummert. Aber warum schlafen wir? Könnten wir die Zeit nicht besser nutzen? „Wir verschlafen rund ein Drittel unseres Lebens. Wäre das ein sinnloser Zustand, hätte die Natur ihn längst abgeschafft“, sagt Hans-Günter Weeß, Schlafexperte und Leiter des Schlafzentrums am Pfalzklinikum in Klingenmünster, Deutschland. Wie wichtig die Nachtruhe für den Körper und das Wohlbefinden ist, wird klar, wenn sie nicht mehr richtig funktioniert.

Etwa 25 Prozent der ÖsterreicherInnen hätten Schlafprobleme, schreibt die Österreichische Gesellschaft für Schlafmedizin. In Deutschland verkündete kürzlich eine Krankenkasse, dass dort sogar 80 Prozent der Erwerbstätigen schlecht schlafen. Hochgerechnet sind das etwa 34 Millionen Menschen. Allein in den letzten sieben Jahren stieg in Deutschland die Zahl derjenigen, die unter Schlafstörungen leiden, um 66 Prozent.

SCHLAFEN MACHT WACH

Wie kann es sein, dass ein natürlicher Vorgang plötzlich nicht mehr funktioniert? Ich weiß nicht mehr, ob ein bestimmtes Ereignis meine Schlaflosigkeit auslöste. Auf einmal war Einschlafen für mich kein automatischer Prozess mehr. Seitdem kriselt die Beziehung zu meinem Schlaf gewaltig. Für mich steht fest: Ausgeschlafen ist die Welt bunter! „Wer schon einmal eine schlechte Nacht hatte, weiß, wie wertvoll tiefer und erholsamer Schlaf ist“, sagt Weeß. Die Tagesbefindlichkeit, die Konzentration sowie das Leistungsvermögen seien bei Schlafmangel stark beeinträchtigt, sagt der Experte. Dazu steige das Risiko für psychische sowie organische Erkrankungen deutlich an. Schlaf fördere das emotionale Gleichgewicht, daher sei bei Menschen mit Schlafstörungen die Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu entwickeln, doppelt so hoch wie bei anderen Personen. Die Nachtruhe ist also ein elementares biologisches Bedürfnis. Ohne sie würde der Mensch sterben. Bereits nach 22 Stunden ohne Schlaf sei das Reaktionsvermögen mit dem bei einem Alkoholrausch von 1,0 Promille vergleichbar, weiß Weeß. Nach ungefähr 25 Tagen ohne Schlaf breche das Immunsystem zusammen. Das heißt, nicht Erschöpfung wäre die Todesursache, sondern ein Infekt, den der Körper nicht mehr bewältigen könnte. Mir wird klar, warum Schlafentzug eine bewährte Foltermethode bei Verhören war. Lesen Sie weiter in der Printausgabe.