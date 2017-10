Woran glauben junge Muslimas?

Unsere Familie stammt aus der Provinz Sivas in der Türkei und lebt seit 50 Jahren in Österreich. Wir wurden also schon hier geboren. Als Alevitinnen bekennen wir uns zu Allah, also Gott, dem Propheten Mohammed und zu seinem engsten Begleiter, dem heiligen Ali. Im Vergleich zu anderen Auslegungen des Islam erhebt das Alevitentum keinen Absolutheitsanspruch, das heißt, wir sehen unseren Glauben nicht als den einzig richtigen an, sondern betrachten jede Religion als gleichwertig. Wir stimmen allem Göttlichen, der gesamten Schöpfung zu, unterscheiden nicht bezüglich Geschlecht, Sexualität, Sprache, Religion und Hautfarbe. Unsere Familie lebt diesen Grundsatz auch gegenüber den sunnitischen und christlichen Familienmitgliedern. Die Traditionen des Alevitentums erlebten wir schon als Kinder mit, etwa beim Gottesdienst „Cem“, bei dem Frauen und Männer miteinander beten. Bei diesem werden zwölf Dienste, stellvertretend für die zwölf Imame, ausgeübt und von der Predigt des geistlichen Vaters „Dede“ begleitet. Die Zeremonie wird musikalisch mit dem „Saz“ untermalt. Das Sitzen in Kreisform steht für die Gleichstellung aller; keiner sitzt hinter oder vor einem, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Als Jugendliche haben wir begonnen, unsere Religion aktiv mit Ritualen auszuleben und die Hintergründe unseres Glaubens zu befragen. Wir haben uns entschlossen, unsere Religion symbolisch mit uns zu tragen. Ich, Deniz, trage ein Armband, auf dem die zwölf Imame abgebildet sind. Gizem trägt ihre Zülfikar-Kette. Sie steht für das Schwert des heiligen Ali.

Foto: Tina Herzl