20. Dezember: Wunder

„Du hast aufgehört, dich zu wundern.“

„Wundern, wundern, das meiste lässt sich erklären.“

„Das erklärt gar nichts. Dass sich selbst der missmutigste Nörgler verliebt, dass der Himmel noch nicht eingestürzt ist, dass dir manchmal für einen Moment leicht zu Mute ist, obwohl alles schwer ist, dass ein Kieselstein übers Wasser flitscht, dass in der Tiefe des Meeres bunte Fische leben, obwohl sie niemand sehen kann, dass ein Regenbogen so viele Köpfe in die Höhe hebt, dass aus einem schlammigen Loch eine Butterblumenwiese wird, dass Tag für Tag Schneeflocken produziert werden, irgendwo auf dieser Welt und keine gleicht der anderen – ist das alles denn nichts?“

Susanne Niemeyer (Text und Illustration) mag Blechsterne, Luciakatzen und sucht den Advent.