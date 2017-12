In dieser Nacht zündest du Leuchtzeichen an / die Sorgenkinder wiegst du in den Schlaf,

den Stummen flüsterst du Mutworte ins Ohr / und die Verlorenen finden heim.

In dieser Nacht liegen die Wölfe bei den Lämmern / in den Börsen gehen die Lichter aus,

der Tisch ist gedeckt / Friede in den Herzen

Gott wohnt im Haus nebenan.

Susanne Niemeyer (Text und Illustration) mag Blechsterne, Luciakatzen und feiert Weihnachten.