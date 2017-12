7. Dezember: Geschenk

Im Briefkasten liegt ein Kuvert. Golden steht mein Name darauf. Ich will es schon wegwerfen, denn in welcher Welt bekommt man samstags goldene Briefe? Dann öffne ich es doch, weil vielleicht heute der Tag ist, an dem die Million auf mich wartet. Aber es kommt besser:

Liebe S., steht da, Sie haben gewonnen. Wir schenken Ihnen eine Stunde Schlaf. Wählen Sie Uhrzeit, Kissen und Decke, wir liefern geräuschlos und prompt. Telefone, Kinder und schlechtes Gewissen können Sie bei uns abgeben. Einzulösen heute. Eine Auszahlung in Bar ist nicht möglich.

Ihr Team Engel

Susanne Niemeyer (Text und Illustration) mag Blechsterne, Luciakatzen und sucht den Advent.