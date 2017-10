Berlin ist ein Gesamtkunstwerk

Zu den Zierden Deutschlands gehören seine Städte. Unter ihnen ist Berlin weder die älteste noch die schönste. Unerreicht aber ist seine Lebendigkeit“, hat der ehemalige Bürgermeister Berlins und Bundespräsident Richard von Weizsäcker einmal treffend die deutsche Hauptstadt beschrieben. Wer zum ersten Mal nach Berlin kommt, wird nicht von der opulenten Schönheit, sondern vom Lebensgefühl und der internationalen Bevölkerung dieser Stadt überrascht sein. Aber auch die so unterschiedlichen Stadtteile, die ständigen Veränderungen und das gesamte Erscheinungsbild der Bundeshauptstadt bringen BesucherInnen zum Staunen.

In der Kunst- und Kreativszene gehört es zum guten Ton, zumindest ein Naheverhältnis zu Berlin zu pflegen, die Stadt als Dependance in der Signatur oder im Lebenslauf anführen zu können, wenigstens ein paar Wochen hier gelebt zu haben. Berlin ist seit dem Mauerfall zum Inbegriff von Coolness geworden, eine spannende Spielwiese für StadtsoziologInnen und -plannerInnen, und sie wird von keiner anderen europäischen Stadt in puncto „Hippness“ erreicht. Hier schaffen die BewohnerInnen die Trends.

ALLE MÖGLICHEN GEGENSÄTZE

Mit einer Fläche von 892 km2 (Wien im Vergleich: 414,87 km²) und rund 3,5 Millionen EinwohnerInnen ist Berlin die größte deutsche Gemeinde. Sie ist in zwölf Bezirke unterteilt, nur ein historisch gewachsenes Stadtzentrum sucht man hier aufgrund der Geschichte vergebens. Inoffiziell ist es der „Alex“, wie der Alexanderplatz im Volksmund genannt wird. Er ist einer der Verkehrsknotenpunkte im Stadtzentrum. Von dort geht man „Unter den Linden“ bis zum Brandenburger Tor. Nordwestlich des Tores und rund um das alte Reichstagsgebäude wurde nach dem Mauerfall ein imposantes Regierungsviertel geschaffen, aufgeräumt und modern. In anderen Stadtteilen, wie rund um das berühmt-berüchtigte „Kotti“ – das Kottbusser Tor – in Kreuzberg, ist von ­Politik-Chic nur wenig zu sehen. Hier grüßt der Berliner Alltag mit funktionaler Bausubstanz und Graffiti. Im alten Ostberlin rund um den Prenzlauer Berg sind die hübschen Wohngegenden heiß ­begehrt.