Bierbrauen Frauensache!

Inhaberin, Brauerin, Biersommelière, Büroleiterin, Grafikerin, Social-Media-Beauftragte und Putzfrau – kurz gesagt: Evelyn Bäck führt ein Eine-Frau-Unternehmen. Wie das geht? „Mit wenig Freizeit und Schlaf, aber mit viel Leidenschaft“, sagt die 34-Jährige. Vor einem halben Jahr eröffnete die Niederösterreicherin das Brauhaus „Hopfenspinnerei“ im Schloss Walpersdorf. Neben ihren früheren Jobs als Redakteurin, Pressesprecherin und Marketingleiterin träumte sie heimlich von einem handwerklichen Beruf. Als die Räumlichkeiten im Schloss frei wurden, wagte Bäck den Schritt. Neben dem Ausschank bietet sie auch Verkostungen und Workshops an. Warum „Hopfenspinnerei“? „Im 17. Jahrhundert war im Schloss eine Seidenspinnerei untergebracht. Außerdem hat mir die Zweideutigkeit gefallen, denn ich muss verrückt sein, alleine ein Unternehmen auf mich zu nehmen“, lacht Bäck. Auch ihre Produkte verdanken ihre Namen der Geschichte. „Camillo“, „Georg Ludwig“ und „Eleonora“, so heißen Bäcks Neuschöpfungen. „Camillo Graf Colloredo-Wallsee, Eleonora Gonzaga und Georg Ludwig von Sinzendorf waren früher Besitzer des Schlosses“, erzählt sie. Um den Namen „Gesichter“ zu geben, wurde Camillo ein Löwe, ­Eleonora eine Eisbärdame und Georg Ludwig ein Elefant – deren Zeichnungen zieren nun die Flaschenetiketten. Welche Sorte ist der Braumeisterin am besten gelungen? „Das ist so, als fragte man eine Mutter, welches ihrer Kinder sie am meisten liebt. Darauf kann ich nicht antworten.“ Mit unter vier Prozent Alkoholgehalt sind ihre Produkte sehr leicht. „Biere mit wenig Alkohol sind im ,Craft Beer‘-Bereich unterrepräsentiert.“ Wäre sie ein Bier, würde es prickeln, so viel stehe fest, sagt die Brauerin. „Womöglich hätte es auch eine leichte Säure – kurz gesagt: erfrischend.“ Hopfenspinnerei, www.hopfenspinnerei.at