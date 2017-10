Briefliteratur macht Spaß!<br>für alle, die schon gerne selber lesen

In Mühles Bildern und handschriftlichen Briefen ist die ganze Lust eingefangen, die entsteht, wenn sich zwei schriftlich austauschen und dadurch eine echte Brieffreundschaft entsteht. Am Anfang war die Langeweile der Giraffe, die selbstverantwortet aktiv wird und den Postdienst des ebenso gelangweilten Pelikans beauftragt. Alle kleinen Freuden des Briefeschreibens – vom Stolz der ersten selbst verfassten Zeilen über die Spannung und Ungeduld des Wartes auf Antwort und der Aufregung bei Ankunft des Briefträgers bis zum Hinauszögern des Brieföffnens, um die Vorfreude noch etwas länger auszukosten – sind in die Geschichte mit hineinverpackt. Und wie das Schreiben von Briefen die beiden, die sich noch nie im Leben gesehen haben, einander näherbringt, ist wunderschön erzählt. Am Ende werden Giraffe und Pinguin die dicksten Freunde.

In Japan ist das Buch seit Jahren Schullektüre. Nun können auch deutschsprachige Kinder die Geschichte von Giraffe und Pinguin für sich entdecken. Mit viel Sinn für Klamauk und Komik schreibt Iwasa, was sie zunächst angeblich geträumt haben soll. Das ist gut vorstellbar, denn so teilweise absurd zusammengewürfelt wirken manche Details und Begegnungen, die auch Ausgangspunkt für nachdenklichen Austausch sein können.

Der Walprofessor beispielsweise, der aktuell nur einen einzigen Schüler unterrichtet: Pinguin, und ihm beibringen möchte, welche Farbe das Meer hat. Blau, meint der Wissbegierige sofort, doch mit einem roten Eimer schöpft er Wasser und plötzlich ist er sich da nicht mehr ganz so sicher. Wiederholt schöpft er, bis ihn die Ankunft des ersten Briefes, überbracht von Robbe, dem Post-Partnerunternehmen im Norden, in seinem Tun unterbricht. Welches Ergebnis die empirische Forschungsreihe zur Farbe des Meeres für Pinguin schlussendlich zutage gefördert hätte, bleibt ungewiss.