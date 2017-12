Die Kraft der Ahninnen

Mit 20 Jahren malte die in der Nähe von Bremen geborene Freya Rosan ihre erste Ahnentafel. Ihre Vorfahren waren masurische Landarbeiter, die der Krieg über die Grenze nach Preußen trieb – eine Geschichte, die Rosan von klein auf emotional berührte. „Wer den Schmerz des Krieges und die Ausgrenzung aus der eigenen Familiengeschichte kennt, wird sich anders verhalten im Hier und Jetzt“, ist Rosan überzeugt. Mittlerweile ist sie 65, pensionierte Lehrerin und aktiver als je zuvor. Als Mutter von drei Töchtern und Großmutter von drei Enkelkindern betreibt sie Familienforschung unter anderem aus gesellschaftspolitischen Gründen.Gemeinsam mit dem Genealogen Timo Kracke gründete sie vor drei Jahren die Website „familienforscher.info“, eine Plattform mit Tipps, wie Kinder jeden Alters an Genealogie herangeführt werden können. Rosan will an andere weitergeben, was schon ihre SchülerInnen im Sachunterricht lernten: Gemeinsam wurden Ahnentafeln gemalt, Fotos und Ereignisse aus der Familiengeschichte besprochen. „Kinder lieben die Geschichten ihrer Großeltern“, sagt Rosan und ist überzeugt davon, dass diese Neugier nicht früh genug gefördert werden kann. In der Gruppe wird dann überlegt: „Warum schaute die Großmutter so streng – wurde sie geschlagen? Und der Großvater, wo war er, als das Foto gemacht wurde? Was hat er im Krieg erlebt?“

BEWUSSTSEIN SCHAFFEN

„Wenn Kinder sehen, dass es immer schon Fluchtbewegungen gab – auch in ihrer eigenen Familie – werden sie über vieles, was uns heute passiert, anders denken“, sagt Rosan. Ihr geht es um Offenheit und Toleranz: Vielleicht war ja auch die Familie der Großmutter bereits eine „Patchworkfamilie“, ohne dass es jemals so genannt worden wäre, oder der Großvater ein Migrant? Was auch immer in der Vergangenheit auftaucht – eines ist für Rosan klar: „Diese Art des Berührtseins von Geschichte kann kein Unterricht später mehr bewerkstelligen!“