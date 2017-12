Großartig Großformatiges<br>ab 7 und 9 Jahren

Von der Rückseite des Buchs „Tief im Wasser“ geht die Reise ähnlich in Etappen zuerst durch noch vertraute Seen und Meere. Nach und nach wird tiefer getaucht, mit Unterseebooten und historischen Tauchausrüstungen wird dem Wasserdruck getrotzt, anfangs zwischen Korallenriffen hindurch. Seiten über Bohrinseln und Rekordtaucher, Ozeanriesen wie Blauwal und Koloss-Kalmar und die gesunkene Titanic illustrieren Unterwasserwelten in bunten Facetten.

Mit dem 28 x 38 cm großen Buch, das im Kurier als „bestes Kindersachbuch des Jahres“ bezeichnet wurde, ist für etliche Stunden Lesefutter gesorgt. Vermutlich hält der Appetit auf lehrreich-unterhaltsame Wimmelbilder länger an. Dafür gibt es exquisiten Nachschlag für etwas reifere Grundschulkinder.

Hautnah herangezoomt sehen „Die unsichtbaren Welten mikroskopisch kleiner Tiere“ aus wie fantastische Landschaftspanoramen, in denen riesenhafte Monster zwischen Felsbrocken und urzeitlichen Gewächsen ihr Dasein fristen. Zarte Gemüter dürften vor Blutsaugern und Hautfressern in Übergröße eventuell irritiert zurückschrecken. Wissbegierige Nachwuchsforscher wie alle Kinder, die sich den Forscherdrang bewahren durften, werden aber gebannt sein von den ästhetischen Bildern, die hinter den Aufklappseiten erscheinen. Futuristisch anmutende Welten sind in Realität verborgen in Flüssen, Tümpeln, im Waldboden, am Strand oder Meeresgrund. Grazil und voll Poesie scheinen sich darin die Mikro-Organismen nach einer geheimen Choreografie zu bewegen.