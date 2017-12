Jung, frech, weiblich

Fragt man Martina Schmidt, Chefin des Wiener Deuticke Verlags, um ihre Einschätzung, wie es um die aktuelle Literatur österreichischer Schriftstellerinnen der jüngeren Generation bestellt ist, ist sie um eine Antwort nicht verlegen: „Sie sind böse und witzig und vielseitig und wandelbar, die jungen Autorinnen, es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen.“ Nicht dass man sich Sorgen gemacht hätte! Außer vielleicht, weil der Versuch eines Überblicks über jene Autorinnengruppe, die in den letzten zehn, 15 Jahren die literarische Bühne betreten hat, nicht ganz einfach ist. Am besten nähert man sich ihnen über ein paar Fragen: Welche Themen behandeln sie? Auf welche Weise tun sie das? Wie spiegeln ihre Erzählungen die gesellschaftspolitischen Debatten der Gegenwart? Unter welchen Bedingungen schreiben sie?

VIELE KANÄLE

„Die Möglichkeiten, sich literarisch auszudrücken und damit LeserInnen zu erreichen, sind vielfältiger geworden“, sagt Martina Schmidt. Das liegt nicht nur an Social Media und Internet, die es etwa möglich gemacht haben, dass eine Facebook-Bloggerin wie Stefanie Sargnagel (siehe Seite 53 in der WDF-Ausgabe 11/17) aus der digitalen Welt ins Herz des Buchmarkts wechseln konnte. „Viele Autorinnen arbeiten mit Facebook und Twitter, andere tun es bewusst nicht. Der Vorteil, schnell und direkt reagieren zu können, wird mit dem Nachteil erkauft, der Meute relativ schutzlos ausgeliefert zu sein. Das braucht Mut und kostet Nerven“, erklärt Martina Schmidt. Auftrittserfahrung haben einige der jungen Autorinnen bereits auch bei Poetry-Slams gesammelt, jenen literarischen Vortragswettbewerben, die sich aus den USA kommend in den letzten Jahren auch bei uns etabliert haben und, so die Linzer Autorin Anna Weidenholzer (siehe Seite 49 in der Printausgabe), „einen niederschwelligen Zugang“ zu Literaturwelt und Publikum schaffen. Was den Weg zur Leserschaft ebenfalls erleichtert, ist ein Trend in der Verlagsbranche: „Fast jeder heimische und deutsche Verlag hat das Gefühl, dass er jede Saison mindestens ein literarisches Debüt im Programm haben muss. Das hat es früher nicht gegeben“, erklärt die Literaturwissenschaftlerin und -kritikerin Evelyne Polt-Heinzl, die glaubt, „dass es junge Autorinnen und Autoren vielleicht noch nie so einfach gehabt haben wie jetzt“, dass ihre Bücher verlegt werden.

IRONISCHE DISTANZ

Eins lässt sich mit Gewissheit sagen: Es sind gute Zeiten für die junge österreichische Literatur. Sie blüht und gedeiht gerade aufs Vielfältigste. Nicht nur die aus weiblicher Hand, aber ganz besonders auch diese. „Mir fällt schon seit einigen Jahren auf, auch bei Stipendienvergaben und in Literaturpreisjurys, dass es tendenziell mehr spannende Debüts von jungen Autorinnen gibt als von jungen Autoren“, meint Evelyne Polt-Heinzl. „Eine Einheitlichkeit kann man bei den neuen Autorinnen natürlich nicht feststellen“, sagt Karin Fleischanderl, Übersetzerin, Publizistin und Gründerin der „Leondinger Akademie für Literatur“ (siehe Seite 52), „wohl aber einen gewissen kritischen Blick auf die Wirklichkeit und oft auch eine ironische Distanz, die ja in Österreich schon seit Nestroy große Tradition hat.“ Letzteres, so Fleischanderl, halte sie für ein deutliches Unterscheidungsmerkmal zwischen österreichischer und deutscher Literatur. „Dort gibt es weniger die Tradition des Sich-lustig-Machens. Es wird mehr beschrieben.“ Und Verlegerin Schmidt ergänzt: „In Sachen Witz haben wir in der Literatur gerade eine wirklich gute Zeit. Was ja, historisch betrachtet, meistens damit einhergeht, dass es nicht viel zu lachen gibt.“ Die neuen österreichischen Autorinnen, so Schmidt, sorgten auch beständig dafür, „die Rolle der Frau immer wieder neu zu diskutieren und zu positionieren“.