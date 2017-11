Liebe an Orten, die alle meiden

Dieser Roman präsentiert zentral Anjum, eine Hijras, eine Frau, zuerst ein Mädchen, in einem männlichen Körper. Anjum ist eigenwillig, stur und bereit, für die Liebe viel Schmerz auf sich zu nehmen. Arundhati Roy hält an einer zentralen Stelle des Romans fest, wie die Frauen rund um Anjum reagierten, als zwei Flugzeuge in die Twin-Towers flogen: 9/11 in Indien, Gewalttaten gegen die dort lebenden Muslime waren die Folgen. Doch der Reihe nach, hier ist der Erzählfaden leuchtend rot, aber auch schlingernd, auf viele Stationen verteilt.

Die Geschichte setzt bei der Beschreibung einer sonderbaren Frau auf dem Friedhof der Altstadt von Delhi ein: Hier hält eine besondere Frau Hof, hat rund um Gräber Häuser gebaut und sich eingerichtet. Ein blinder Imam besucht sie regelmäßig, sie philosophieren über das Leben, von dem er weiß, wie schwierig das ihre war. Ja, es gibt Flirts, es gibt Liebesbeziehungen, es gibt Biografien, die miteinander verwoben sind. Gewalt gegen Frauen wird hier ebenso klar und schonungslos erzählt wie politische Missstände angeprangert und analysiert werden.

Wie sehr sich Europa für Indien interessiert, zieht sich als Konstante durch den Roman, ausgewiesen sind nur Besonderheiten, wie eben das Leben der Hijras, weswegen die fiktive Heldin Anjum von so vielen Magazinen interviewt und Mittelpunkt mehrerer Dokumentationen wurde: Doch schnell versiegt das Interesse, eine neue Exotin wird gesucht und gefunden, während Anjum ihr Leben auf dem Friedhof in Ruhe weiterführt. Mit mehr Pflege als zu Beginn, mit interessanten BesucherInnen und schließlich mit einem Menschen, dem sie ihre volle Aufmerksamkeit schenken will. Das Persönliche ist hier – zurecht – das Politische; Pogrome gegen Muslime sind hier ebenso Thema und wird mit einer Romanfigur verwoben wie die Rolle der Frauen in Indien. Der Klang von Glöckchen tönt durch den gesamten Roman, Erotik lässt sich von der Gewalt nicht davonjagen: Anjum, eine Intersexuelle, hat ihren Weg gemacht, ihren wahren Körper entdeckt und dafür gekämpft, in ihm leben zu können.

Ich habe diesen Roman ohne nennenswerte Unterbrechungen gelesen, ich hatte Angst, sonst den Überblick zu verlieren: Das Gästehaus am Friedhof wird zur Utopie für Frieden im Land, hier finden alle Ausgestoßenen Platz und Frieden.