„Mi nanüt.“: Mund-Art<br>ab 5 Jahren

„Wos´n des?“ – „Geh, du kannst keinen Mundart“, hat unlängst ein Freund zu mir gesagt, „Nimm es endlich zur Kenntnis.“ Eine harte Aussage. Sie setzt aber voraus, dass Mundart zu sprechen etwas mit Können zu tun hat. Kunst kommt ja bekanntlich – auch – von Können. Mich hat das getroffen. Ich mag regional gefärbte Sprache. Ausdrücke wie Kukuruz, Paradeiser und Kriecherl ganz besonders und benutze sie bewusst und gern. Das Wort „Erdäpfel“ schmeckt mir besser als „Kartoffeln“. Aber Mund-Art im Sinne von Kunst, die mit den Sprechwerkzeugen produziert wird, klingt meist nur dann wirklich authentisch, wenn sie quasi unreflektiert mit der Muttermilch aufgesogen worden ist. Nachträglich erlernen? Schwierig. Das „Sprich ordentlich, Veronika!“ im Lehrerhaushalt meiner Eltern hab ich noch gut im Ohr. Und so dürfte mein Bemühen um Dialekt-Äußerungen halt tatsächlich irgendwie bemüht klingen. Auch wenn ich dankbar bin, dass für mich als Kind bald klar war: „Brün“ reimt sich zwar genial auf „grün“, wird aber doch gänzlich anders geschrieben: Brille. Das erleichtert den Erwerb der Schriftsprache. Das bewusste Nebeneinander von Mundart und Standardsprache ist für Kinder die erste zweisprachige Kompetenz und unermesslich bereichernd. „Was heißt das genau?“ und „Wie sagt man da noch dazu?“ stoßen Gespräche über Sprache an und erweitern Ausdrucksmöglichkeiten. Jetzt gibt es ein Bilderbuch, das dazu einlädt, genau mit diesen Varietäten zwischen gesprochener Standardsprache, Mundart und Kunst- oder Fantasiesprache vergnügt zu spielen. Als spannendes Kreativmaterial präsentiert sich Sprache darin mit all ihrer Vielfalt.

Erstaunlicherweise funktioniert das Vorlesen der scheinbaren Nonsens-Wörter im Dialekt viel geschmeidiger und sinnhafter als beim akkuraten Aussprechen, treu den durch die Buchstaben bezeichneten Phonemen. Ähnlich wie beim Lesen von Mundart-Lyrik mit der nützlichen Hemmschwelle zwischen lautlosem Probieren und stimmhaftem Produzieren ist es mir beim Vorlesen von Carson Ellis „Wazn Teez?“ gegangen. Mit leger entspannten Sprechwerkzeugen fällt vieles leichter. Und wen stört es, wenn ich nicht exakt das lese, was hier steht? Nur akribisch mitlesende Schulkinder würden vielleicht Anstoß nehmen.

Das faszinierende Buch – „Du Iz Tak“ im Original – wurde in drei Schritten von Fantasie-Englisch auf Standard-Englisch, dann in Standard-Deutsch und Fantasie-Deutsch übersetzt und erschien im heurigen Frühjahr bei Nord-Süd. Mit viel Gespür für witzig klingende Dialoge hat der deutsche Kabarettist und Autor Jess Jochimsen, zusammen mit der Kölner Theaterregisseurin Anja Schöne, den Text in die Fantasiesprache übertragen.

Uns erwartet ein „fantastisches Sprachabenteuer“ und abenteuerlich geht es auch auf der Handlungsebene zu. Zwei elegante Libellen bewundern den ersten Spross. Drei quirlige Käfer, Knipsis, werden aktiv, krabbeln zuerst die junge Pflanze empor, leihen sich dann eine Leiter von den Izzis, dem betagten Assel-Pärchen, das im hohlen Baumstamm haust, um die Pflanze komfortabler in Besitz zu nehmen.