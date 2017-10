Mit Frau Klein und Herrn Pribil auf die Barrikaden

Ein neuer Rossmann-Krimi ist da. Keine Vesna und keine Mira, kein Gourmet-Küche, keine Katzen und keine Weinphilosophien. Dafür schlendere ich mit Frau Klein, die ist verdammt wie die Frau Gertrude aus dem genialen You-Tube-Video drauf, durch Wien. Herrn Pribil hat die rüstige Dame auch schon zu Fall gebracht, ist ihm einfach ins Radl reingestolpert, na ja, gewackelt hat der einstige Widerstandskämpfer auch vorher schon. Alte und Junge, Geflüchtete und Einheimische, Menschen aus der Pfarre und aus dem Umkreis der Medien-Society werden hier durchgemischt, das Ganze darf inclusive Dank 343 Seiten lang durchziehen.

Ja, es ist ein Krimi, ja, es gibt einen Toten und was für einen: Sessler, der Vorsitzende der Patriotisch Sozialen ist ans Kreuz genagelt worden. Aufruhr im Netz, Hetze, Gewaltphantasien und natürlich ein ES, das die Hetze anführt. Wer Ingrid Brodning phantastisches Buch „Hass im Netz“ gelesen hat, findet hier, im fiktionalen Text Eva Rossmanns, Bekanntes wieder, wer selbst Facebook affin ist, ist gar nicht mehr überrascht: Fake News, Postfaktisches … lauter Lügen und Verdrehungen und Verunglimpfungen häufen sich hier. Eigentlich nichts Neues, doch eingebettet in den Handlungsablauf, in die klare Sprache des Erzählens ein wenig grauslich in der Diktion. Daran darf man sich wohl nicht gewöhnen, daher tut der Kontrast sehr gut: Man freut sich wieder auf Frau Klein und ihr rühriges Eintreten für eine geflüchtete Familie. Aber auch hier gibt es nicht die rein Guten, auch Sina belügt Frau Klein und deren Enkel, will ihre Liebsten in Österreich und in der Heimat schützen. Wer hat sie damals im Camp angesprochen, wer war der verdeckte Schlepper? Sesslers Tod wird untergetauchten Flüchtlingen zugeschrieben, die Zeitung Ö! schreibt sicher die Wahrheit, der Rest ist der Lügenpresse zuzurechnen.

Neben diesem Hauptstrang erzählt Eva Rossmann von Wech, der eigentlich schon alles verloren hat: Job, Frau, Tochter, Ansehen. Gut, er spricht Arabisch und stürzt, als ihm seine Tochter Jenny mitteilt, sie sei schwanger – von einem Türken!!! – ins Wasser. Gut, die Tochter hat ihn gerettet! Von einem Türken schwanger, einem Türken, der angeblich Medizin studiert! Aber der ist jetzt in die Türkei abgetaucht, will sich dort über seine Zukunft klar werden, das riecht doch nach Sitzenlassen? Einfach macht es sich die Autorin hier nicht: Sie impft ihren Leser*innen nicht ein, es gäbe die rein Guten und die rein Schlechten. Der junge Türke ginge bereits mit ins Baby-Yoga, nein, der muss sich auch neu orientieren, die junge Frau arbeitet erfolgreich in der Polit-Redaktion und fürchtet auch um ihren Vater.