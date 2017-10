Rückkehr und Aufbruch

Lila war noch nie eine Freundin von Kompromissen, so hat sie den Verlockungen ihres Alltags – Ehe, gesicherter Alltag im Wohlstand – mit geradem Rücken entsagt. Brutal liest sich ihre aktuelle Tätigkeit „Arbeiter in einer Wurstfabrik“.Wie viel las man in der Vorgängerbänden von den Delikatessen, dem Luxus und der Hoffnung, Lila würde noch einmal als kluge, feinsinnige Künstlerin entdeckt werden. Auch Elena ist gegangen, man nennt es wohl Aufstieg, die Familie des Freundes gebildet, sie selbst an der Universität beendend und ihren ersten Roman veröffentlichend. Na ja, da geht es los, das intellektuelle Gerangel, worum es in ihrem Roman eigentlich geht, ob dieser Realismus geduldet werden darf.

Elena leidet unter den harschen Rezensionen und staunt über die guten; alte Gefährten und noch mehr deren Väter mischen sich ein und wollen erklären, was Elenas Roman gemeint haben könnte. Jetzt, mit dem Sohn einer wohlhabenden, intellektuellen norditalienischen Familie verheiratet, wagt sie es, ihre Familie in Neapel zu besuchen. Ob die sich freut? Sich richtig benimmt? Immer wieder greift die angesehene Familie ein, besorgt etwa eine hübschere Wohnung in Florenz, die Wohnung ist schön, ja, man bekam sie zum Freundschaftspreis vermietet.

Beide Freundinnen haben ihre Grenzen erkannt, spielen immer wieder mit dem Feuer, die eine als Arbeiterin, die andere als Intellektuelle: Verletzlich sind sie beide geblieben, wachsam und noch immer mit ungestillten Sehnsüchten in sich. Wohl sind auch in diesem Band beide Freundinnen bereit, Türen aufzureißen, an ihre Grenzen zu laufen und ihre Träume endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Selbstverständlich gelingt es, diesen Roman zu verstehen, die Charaktere zu begreifen, ohne die Vorgängerbände gelesen zu haben, doch der Ehrgeiz der beiden jungen Frauen hat seine Wurzeln in ihrer Kindheit und die gibt es nur im ersten Band. Und wie! Auch grausam, auch gewalttätig gegeneinander und jede gegen sich selbst.