Sag mir, wen die Frauen wählen

Trotz vielfach verkündetem frischem Wind in der Parteienlandschaft hat sich in einer Sache wenig geändert: In den vordersten Reihen finden sich fast ausschließlich Männer. Lediglich die Grünen und die Kleinpartei FLÖ haben Kandidatinnen an ihre Spitze gestellt.

Dieses ungleiche Geschlechterverhältnis hat Geschichte. Wir blicken auf eine Republik zurück, die noch nie eine Kanzlerin oder Wirtschaftsministerin, geschweige denn eine Bundespräsidentin erlebt hat. „Von unten werden die Frauen nicht gefördert, um in Entscheidungspositionen zu kommen“, sagt die Frauen- und Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ). Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer hat zwei unterschiedliche Erklärungen. Generell sei das Feld der Politik in seinen Ursprüngen als ein männliches formuliert worden. „Es braucht Zeit, bis Frauen sich darin nicht mehr als Fremde fühlen“, sagt sie. Spezifisch für Österreich sei außerdem die tragende Rolle der Sozial­partnerschaft. „Hier walten weitgehend männliche Ingroups, zu denen Frauen sehr schwer Zugang bekommen.“

„I BIN A QUOTENFRAU!“

Mit ihrer Brandrede für die gesetzliche Frauenquote in Aufsichtsräten sorgte die ehemalige Finanzministerin Maria Fekter (ÖVP) heuer im Juni für Aufsehen. Tatsächlich ist die Frage nach Quoten in Politik oder Wirtschaft ein altbekannter Zankapfel der Gleichstellungspolitik. Für Geschlechtergerechtigkeit in irgendeiner Art sprechen sich alle Parlamentsparteien aus. In ihren Maßnahmen und dem zugrunde liegenden Menschenbild unterscheiden sie sich aber deutlich. Die Grünen zählen Feminismus zu ihren tragenden Werten. In ihren Programmen schreiben sie nicht nur von Frauen-, sondern auch von Genderpolitik und zielen damit auf eine Vielfalt von Lebensmodellen ab. Von staatlicher Ebene erwarten sie eine Umverteilung von Erwerbsarbeit, unbezahlter Arbeit und Einkommen, um gegen die ökonomische Ungleichheit der Geschlechter vorzugehen. In ähnlicher Weise verfolgen die SozialdemokratInnen seit jeher die Vorstellung eines starken Staates, der aktiv für Gerechtigkeit, etwa durch gezielte Frauenförderung, sorgen soll.

Beide Parteien widmen der Gleichstellung der Geschlechter einen eigenen Punkt in ihren Programmen. Der Parteifrischling „Liste Pilz“ stellt in ersten Publikationen die Gleichberechtigung ebenfalls an prominente Stelle.

DIE LIBERALE SICHT

Von einem liberalen Menschenbild gehen hingegen ÖVP, FPÖ und NEOS aus. „Chancengleichheit“ und „Eigenverantwortung“ sind hier gern verwendete Schlagwörter. Die Ungleichheit bei den Löhnen ist für alle drei Parteien ein Missstand, dem man entgegenwirken sollte. In den Standpunkten der ÖVP unter Sebastian Kurz werden die gleichen Rechte von Frauen und Männern als eine Selbstverständlichkeit beschrieben, die es gegenüber einer „Bevormundung von Frauen aus religiösen oder kulturellen Gründen“ zu bewahren gelte. Die FPÖ bekennt sich zu gegenseitigem Respekt und gerechtem Einkommen für beide Geschlechter, lehnt aber genauso wie die NEOS bestimmte gleichstellungspolitische Maßnahmen entschieden ab. ­Beate Meinl-­Reisinger, Vorsitzende der NEOS Wien, bezeichnet die Quote als einen „sehr schweren Eingriff in die Privatautonomie“.