Weihnachtlicher Zirkus<br>ab 4 Jahren

Sehr viel Platz unterm Himmelszelt zeigt uns Juli Völk in ihrem neuen zauberhaften und idyllischen Bilderbuch: breite Panoramen wie Krippenlandschaften. Detailreich ausgestaltet ist die Stadt oben am Hügel. Wir kennen ihre Szenarien mit Plätzen wie südliche Piazze und ihre zierlichen schmalen Häuschen aus ihren Vorgängern „Das Löwenmädchen“ und „Guten Morgen, kleine Straßenbahn“, ebenso ein Bilderbuch ohne Text. Lauter Wohlfühlräume, in die ich am liebsten gleich hineinschlüpfen würde. Und wieder kommt es mir so vor, als würde sie mit ihren Zeichenstiften das Papier zärtlich streicheln und stricheln. Neu ist die Weite und Tiefe der Landschaft. Die verlassene Ebene, durch die die Karawane der Zirkuswägen fährt – durch die Stadt und den Bergrücken hoch –, und die sanft schwingenden Hügel und hohen Berge am weiten Horizont. So viel Gegend passt auf diese Doppelseiten.