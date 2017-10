"Welt der Frau" für kfb-Mitglieder

Bei allen, die bereits „Welt der Frau“ abonnieren und für die dieses Vorteilsangebot daher nicht gilt, bedanken wir uns mit einem besonderen Treuegeschenk:

Sie haben die Möglichkeit, sich als Dankeschön jährlich ein Buch oder einen Artikel aus dem „Welt der Frau“-Sortiment für kfb-Frauen aus OÖ und der Erzdiözese Wien auszusuchen. Für den Versand verrechnen wir einmalig EUR 4,- gerne nehmen wir auch Sammelbestellungen von mehreren Mitgliedern an – senden Sie uns bitte ein Mail an aboservice@welt-der-frau.at, mit dem Hinweis „kfb-Mitglied und Welt der Frau-Abonnentin“ oder rufen Sie uns an: 0732 77 00 01 14.

„Welt der Frau“-Sortiment für kfb-Frauen aus OÖ und der Erzdiözese Wien:

Himmlisches im Glas, Himmlische Strudel, Himmlische Sünden, Himmlische Schnitten II, Gute Suppen, Typisch Frau, Leben!, Ja! Ein Trostbuch, Neue Wege, Schaustücke, 4 minus 3, Warum gerade du?, Ein bisserl fromm waren wir auch – Ordensfrauen erzählen.