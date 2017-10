<s>Wenn</s> weniger <s>mehr ist</s>

Ist weniger mehr oder tatsächlich einfach nur weniger? Warum wollen viele immer mehr? „Froh zu sein, bedarf es wenig.“ Der alte Kanon drängt sich auf, während wir über den Begriff „Genügsamkeit“ sinnieren. Schauen wir, was Wikipedia dazu ausspuckt. Wörter wie Bescheidenheit, Dankbarkeit und Enthaltsamkeit tauchen auf. Genügsamkeit sei „die Art, mit wenig zufrieden zu sein“. Das klingt nach einer edlen Tugend.

Der Alltag zeigt sich häufig weniger tugendhaft. Kinder, die vom Opa ein kleines Eis bekommen, fordern heulend ein größeres. Gesunde Erwachsene arbeiten sich krank, um mehr zu haben. Mehr als vorher, mehr als der Nachbar oder die Kollegin. Im Glauben an ein unendliches Wachstum häufen sie in ihrer knappen Freizeit Gegenstände an, für deren Produktion wissentlich Umweltzerstörung und Ausbeutung von ArbeiterInnen in Kauf genommen worden sind. Werden sie damit glücklicher?

ICH GÖNN‘ MIR WAS

Kurzfristig und unter bestimmten Umständen: Ja, materieller Besitz kann glücklich machen. Diese Aussage trifft Jens Förster, Sozialpsychologe und Autor des Buches „Was das Haben mit dem Sein macht. Die neue Psychologie von Konsum und Verzicht“ (Pattloch Verlag). Er erklärt das Habenwollen einerseits mit hedonistischen Gründen. Man kaufe, um die eigene Stimmung zu verbessern. Man gönne sich etwas, schaffe Sicherheit, ein Gefühl der sozialen Zugehörigkeit oder der individuellen Besonderheit. So gesehen sei es tatsächlich möglich, durch Besitz froh zu werden. Da viel haben oder wenig haben immer in Relation zu anderen gemessen werde, sei es häufig Neid, der uns zum Wollen veranlasst. Unsicherheit, ein geringer Selbstwert oder Kontrollverlust seien weitere negative Motive fürs Kaufenwollen. Etwas zu besitzen bedeute auch, Macht über etwas zu haben, über sein Eigentum entscheiden zu können.

Förster stellt dem Haben das Sein entgegen, wie es Erich Fromm in dem gesellschaftskritischen Werk „Haben oder Sein“ bereits in den 1970er-Jahren getan hat. Während „Habensziele“ konkrete, greifbare Güter sind, bezeichnen „Seinsziele“ meist Zustände, wie etwa der Wunsch, ein guter Vater zu werden, oder das Sehnen nach Unabhängigkeit. Haben kann dem Erreichen von Seinszielen auch entgegenwirken. Ein eigenes Haus zum Beispiel kann belasten, muss es doch gepflegt, saniert und vielleicht sogar bewacht werden. Es bindet an einen Ort und kann dadurch auch als Käfig empfunden werden. Weiterlesen in der Printausgabe…