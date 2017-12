Wie träumst du deine Zukunft?

Judith (15), Neumarkt, Österreich Meine Träume für die Zukunft sind ganz verschieden. Das Wichtigste momentan: Ich will in die Welt reisen. Bald bin ich für fünf Monate in Costa Rica! Ich werde viel sehen, weil ich auch Zwischenstopps einlege. Ich hoffe, ich schaffe alles, was ich mir vornehme, das wird sicher alles super.