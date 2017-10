Wir kämpfen für unsere Rechte

Die politisch unabhängige Gruppe organisiert auch den jährlichen Frauenmarsch am 8. März. Noch hält sich die öffentliche Aufmerksamkeit gegenüber dieser Parade in Grenzen. „Fără Frică“ („Keine Angst“): Auch diesen Slogan kennt man mittlerweile in Moldawien. Mit diesen Worten verbinden sich Unterprivilegierte im Kampf gegen die Diskriminierung. Zu ihnen zählen in Moldawien Frauen ebenso wie Homosexuelle. Eine aggressive Haltung gegen diese Gruppen prägt das Land: Die beiden letzten LGBT-(„Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender“-)Aufmärsche in Chişinău wurden brutal von GegendemonstrantInnen gestört.