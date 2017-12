Wir sind sterblich

Vor 30 Jahren starben meine Eltern an Krebs. Ich begleitete sie vier Jahre lang bei ihrem Sterbeprozess. Als meine Mutter starb, war ich gerade mit dem Auto unterwegs, hielt an einer Ampel und spürte, wie ihre Seele durch mein Herz ging. Ab diesem Zeitpunkt wollte ich wissen: Was passiert beim Sterben und was kommt nach dem Tod? Seither erzählten mir zahlreiche Menschen von ihrer Verbindung zu lieben Verstorbenen, von deren spürbarer Präsenz und ihren Botschaften aus der geistigen Welt. So wie Nahtod-Studien belegen, dass sich im Sterbeprozess die Seele vom Körper löst, kann auch ich nach 30 Jahren Forschung sagen, dass die Seele in eine andere, in eine feinstoffliche Form des Seins übergeht. Im Sterbeprozess treten verdrängte Gefühle und nicht gelöste Beziehungskonflikte an die Oberfläche des Bewusstseins. Ich würde jedem empfehlen, sich bereits im Leben damit auseinanderzusetzen, etwa durch Vergebung. Seit ich mich mit dem Tod beschäftige, habe ich eine positive Lebenseinstellung bekommen. Für mich ist Gott Liebe, und diese Liebe versuche ich zu leben. Ich bin kein Heiliger, es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es und frage mich in schwierigen Situationen: „Was würde die Liebe tun?“ Viele Menschen hadern mit dem Tod, weil sie glauben, alles was ihnen lieb und teuer ist, zurücklassen zu müssen. Doch diese Angst vor dem Sterben lässt sich besiegen. Wie? Indem ich sie fühle, annehme und akzeptiere. Dann gelingt es, durch sie hindurchzuschreiten.